Reggio. Sei nuovi autobus ecologici per la flotta urbana Atam

REGGIO CALABRIA – Sono sei i nuovi autobus ecologici che vanno ad implementare la flotta urbana di Atam, segnando un ulteriore passo avanti verso un trasporto pubblico più sostenibile. Grazie a un finanziamento regionale, questi mezzi di ultima generazione, interamente progettati e costruiti in Italia, sono alimentati a Cng (Gas naturale compresso) e rispettano la severa normativa Euro 6 step E, garantendo emissioni ridotte a meno di 60 mg/km di NOx.

I Menarini Citymood 10 Cng sono i primi bus della storia di Atam alimentati a metano, che segnano una nuova sfida per l’azienda e tracciano un nuovo traguardo a livello di know-how tecnologico per Atam, avendo un parco eterogeneo e costituito da bus di ogni tipologia e alimentazione (idrogeno escluso) che presto arriverà a contare più di 180 veicoli, scuolabus inclusi.

I nuovi bus, hanno una lunghezza di 10,60 metri, con un impianto di alimentazione costituito da 4 bombole Cng in fibra di carbonio, posizionate sul tetto, dalla capacità totale di 1360 litri, in grado di portare l’autonomia a più di 800 chilometri, quasi il doppio rispetto ai classici bus a gasolio.

Falcomatà: “un simbolo positivo della nostra città”

“La flotta di Atam si allarga e si rinnova ancora. La nostra azienda di trasporto pubblico può ormai vantare uno dei parchi mezzi più moderni d’Italia. In questi giorni sono arrivati altri sei nuovi autobus, alimentati a metano, che a breve vedremo circolare sulle nostre strade. In questo modo continuiamo a differenziare le fonti energetiche. Oltre l’elettrico adesso avremo anche i bus a metano, più moderni, confortevoli, tecnologici e a basso impatto ambientale. E pensare che quando ci siamo insediati Atam era già praticamente fallita, con i lavoratori senza stipendio da un anno. Adesso è un’azienda in salute, moderna, dinamica, in crescita. E’ un simbolo positivo della nostra città, dobbiamo esserne orgogliosi”.