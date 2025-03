Reggio. Sequestrati dalla Polizia locale latticini conservati tra polvere e sporcizia 

Il sequestro è stato eseguito in seguito a controlli, presso il mercato di via Tito Minniti che si svolge ogni martedì

REGGIO CALABRIA – Ancora controlli, ed ancora sanzioni al mercato di via Tito Minniti che si svolge ogni martedì. A seguito di mirati servizi sono stati sorpresi a vendere derrate alimentari 3 commercianti abusivi. Oltre 18.000 euro le sanzioni irrogate. Ammonta invece a circa 70 kg il peso della merce sottoposta a sequestro. Inoltre si è reso necessario l’intervento del servizio di igiene alimentare e veterinario dell’Asp, visto e considerato che uno degli ambulanti poneva in vendita prodotti latteo-caseri ( formaggio , ricotta sfusa) conservati in improbabili contenitori nel bagagliaio di un’autovettura senza alcuna precauzione igienico sanitaria. Tutta la merce sottoposta a sequestro, attesa la mancanza di tracciabilità e le verificate modalità di conservazione è stata immediatamente distrutta.