Reggio. Servizi in fiera ed in città della Polizia Locale, sequestri e denunce

Ieri sera inoltre la Polizia Locale, è riuscita a rintracciare i genitori di una bambina di sette anni che si era smarrita alle giostre di Pentimele

REGGIO CALABRIA – Sono oltre 500 i pezzi di merce sequestrata per vendita abusiva presso le bancarelle di Pentimele, oltre 20 i verbali per occupazione abusiva del suolo pubblico a commercianti che hanno allestito senza autorizzazione chioschi improvvisati spesso privi dei minimi requisiti igienico sanitari per la vendita del tradizionale panino.

Non sono mancate le denunce per vendita di merce contraffatta e permanenza illegittima sul territorio dello stato. Un senegalese è stato fermato per l’identificazione, fotosegnalato. All’esito, essendo risultato non in regola col permesso di soggiorno, gli è stato notificato un decreto di espulsione. Non sono mancate nemmeno le denunce per blocco stradale nei casi più eclatanti di completa ostruzione della carreggiata. In totale nei primi due giorni sono state comminate oltre 200 sanzioni al codice della strada , rilevati 7 incidenti stradali e ritirate quattro patenti di guida. Ben 22 le rimozioni.

Nella serata di ieri, infine , la Polizia Locale, grazie all’ausilio di alcune persone e di altre forze di polizia, è riuscita a rintracciare i genitori di una bambina di sette anni che si era smarrita alle giostre di Pentimele. La piccola, in stato di shock, dopo oltre mezzora di panico ha potuto riabbracciare i genitori. I servizi continueranno per tutta la durata delle festività..