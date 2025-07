Reggio. Si è insediato il nuovo procuratore Giuseppe Borrelli

Subentra a Giovanni Bombardieri, nominato procuratore della Repubblica di Torino nel settembre 2024. . Gli auguri di Occhiuto

REGGIO CALABRIA – Questa mattina si è insediato ufficialmente Giuseppe Borrelli come nuovo procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La nomina, deliberata all’unanimità dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura su proposta della V Commissione, conclude l’iter avviato lo scorso giugno con l’indicazione del magistrato campano.

Il dottor Borrelli subentra al dottor Giovanni Bombardieri, nominato Procuratore della Repubblica di Torino nel settembre 2024.

Il nuovo Procuratore assume la guida di un ufficio giudiziario di primaria importanza nella lotta alla ‘ndrangheta, impegnato in indagini di rilievo sia nazionale che internazionale. Il suo incarico è atteso come un momento di svolta per la continuità e il rafforzamento delle strategie investigative già operative sul territorio.

Occhiuto: “Buon lavoro a Borrelli, grazie a Bombardieri“

“Congratulazioni e buon lavoro a Giuseppe Borrelli, da oggi nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, nella certezza che saprà garantire la massima determinazione e il necessario rigore nel contrasto alla criminalità organizzata, al malaffare e agli illeciti, alla guida di una Procura centrale nella lotta alla ’ndrangheta.

Allo stesso tempo desidero ringraziare Giovanni Bombardieri, nominato procuratore di Torino, per la preziosa attività svolta negli ultimi anni nella nostra Regione.

Al neo procuratore Borrelli, la Regione rinnova la massima collaborazione istituzionale, consapevoli che solamente con la cooperazione tra le articolazioni territoriali si possono raggiungere importanti traguardi di legalità e trasparenza”.