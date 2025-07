Reggio. Siglato protocollo d’intesa tra Comune e AIC Calabria

Falcomatà: “Ci assumiamo l’impegno di estendere queste buone pratiche ad altri comuni della Città Metropolitana”

REGGIO CALABRIA – E’ stato siglato ufficialmente il protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Calabria e l’Associazione Italiana Celiachia Calabria APS (AIC Calabria). Si tratta di un accordo che delinea una collaborazione strutturata tra l’Amministrazione comunale e l’AIC Calabria, finalizzata alla realizzazione di progetti di sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione della cultura del benessere, con particolare attenzione all’informazione corretta sulla celiachia e sulla dieta senza glutine.

“Siamo orgogliosi di essere Partner di un protocollo d’ intesa che punta a sensibilizzare ed educare i cittadini alla conoscenza della patologia celiaca e delle sue implicazioni quotidiane – ha sottolineato il Sindaco Giuseppe Falcomatà, aggiungendo che “si tratta di un percorso istituzionalizzato che genera una nuova consapevolezza, dal punto di vista sociale e culturale, del benessere alimentare, con particolare attenzione all’aspetto aggregativo ed inclusivo, soprattutto con riferimento alle fasce d’età dell’infanzia, di tutti coloro i quali sono seguono una dieta senza glutine. Ci assumiamo l’impegno di estendere queste buone pratiche ad altri comuni della Città Metropolitana”.



Hanno partecipato alla sottoscrizione il Consigliere comunale Giuseppe Giordano, ideatore dell’iniziativa e già promotore della legge regionale 47/2012 su interventi e riconoscimento di diritti assistenziali e sanitari dei soggetti celiaci; l’Assessora all’Istruzione, Anna Briante; la consigliera nazionale Federazione AIC Anna Cannizzaro, la dottoressa Stefania Messina, psicologa, psicoterapeuta, co-founder di Mente&Relazioni.



il Consigliere comunale Giuseppe Giordano ha specificato che il progetto che assume centralità nel protocollo è ‘Fuga dal glutine’: “La nostra città ha accolto ed ha iniziato un percorso con AIC, per attivare un processo di sensibilizzazione all’educazione alimentare e alla conoscenza del problema della celiachia che si strutturerà grazie alla collaborazione e all’interazione con le scuole della prima infanzia. Un modo anche per stimolare la diagnosi, la scoperta della patologia in età non avanzata e per suggerire un corretto stile di vita, non solo dal punto di vista alimentare”.

L’assessora Briante ha dichiarato che “l’amministrazione ha scelto di andare incontro a queste esigenze particolari, prestando la massima attenzione e applicando tutti i correttivi necessari ad agevolare il benessere dei nostri bambini, con lo sforzo di non farli sentire diversi sol perché devono fare i conti con delle differenze alimentari”.

La dott.ssa Anna Cannizzaro ha detto che si tratta di un progetto nato dall’idea di coinvolgere le istituzioni: “Dalle scuole, alle mense, alle Asp, dagli istituti alberghieri, cerchiamo una sinergia su vasta scala per dare più informazioni possibili su quanto la celiachia sia un processo da normalizzare e non più da considerare motivo di diversità o peggio, emarginazione. Felici di avere la piena disponibilità dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria”.

La psicologa Stefania Messina ha infine sottolineato l’aspetto socio psicologico che riguarda i ragazzi che devono seguire una dieta senza glutine: “Un protocollo importante perché riguarda il benessere dei ragazzi, e che può diventare uno strumento di ascolto e accompagnamento per le fasce più vulnerabili, e che possono presentare delle vulnerabilità”.