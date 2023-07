Reggio. Somministrava alcolici a minorenni durante una festa, denunciato titolare di un lido - Tempostretto

Il titolare aveva consentito lo svolgimento di un’attività di pubblico intrattenimento e la somministrazione di alcoolici ai minori di 16 anni

REGGIO CALABRIA – Il proprietario di un lido balneare del centro città, è stato deferito dalla Polizia di Stato, in stato di libertà in quanto, senza rispettare le prescrizioni dell’autorità, aveva consentito lo svolgimento di un’attività di pubblico intrattenimento e la somministrazione di alcoolici ai minori di 16 anni presenti alla festa. Al titolare è stata inoltre irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per l’attività di pubblico intrattenimento non autorizzata.