Reggio. Stefano Musolino è il nuovo procuratore aggiunto - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Stefano Musolino procuratore della Repubblica aggiunto di Reggio Calabria. La nomina è stata decisa all’unanimità dal Plenum che ha ratificato l’indicazione che era stata fatta, sempre unanimemente, il 22 giugno scorso dalla Commissione incarichi direttivi. Musolino, 55 anni, è il segretario nazionale di Magistratura democratica.

Attuale sostituto procuratore sempre a Reggio Calabria, Musolino ha svolto in passato il ruolo sia di pubblico ministero che di giudice. Dal 2006 al 2010, anno in cui ha fatto rientro alla Procura della Repubblica di Reggio, è stato sostituto procuratore a Palmi. Stefano Musolino, come sostituto della Dda di Reggio Calabria, ha condotto varie inchieste contro la ‘ndrangheta che hanno portato alla condanna di numerosi boss e gregari delle cosche reggine.

Successivamente, su disposizione del Procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, ha svolto il ruolo di coordinatore del “pool” di magistrati che si occupa delle inchieste contro la pubblica amministrazione. Musolino, come Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, subentra a Gerardo Dominijanni, che dal mese di settembre del 2021 è il Procuratore generale sempre a Reggio.