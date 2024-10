Reggio. Successo di pubblico al XIII° raduno nazionale Fiat 500 “Bronzi di Riace”

La soddisfazione del presidente Enzo Polimeni: «Il raduno più importante e numeroso per la Calabria è quello sul Lungomare di Reggio»

REGGIO CALABRIA – Una festa di auto e di colori ha invaso pacificamente la città dello Stretto, la scorsa domenica, in occasione del 13esimo raduno nazionale Fiat 500 “Bronzi di Riace”, organizzato da Fiat 500 Club Italia coordinamento di Reggio Calabria. Una festa partita dal Lungomare Falcomatà, col raduno a piazza Indipendenza e che ha toccato il corso Garibaldi. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria.



«Abbiamo condiviso una grande giornata di festa coi reggini e coi turisti che si sono uniti a noi da Calabria e Sicilia – ha raccontato a margine della giornata Enzo Polimeni, presidente del sodalizio reggino – tra l’altro per l’occasione in 327 abbiamo festeggiato i quarant’anni della nostra sezione reggina. Una bella giornata che ha visto tanti visitatori, tanti cinquecentisti prendere d’assalto il Lungomare Falcomatà, scoprire le peculiarità del museo di Reggio e quanto di bello la città possa offrire. Ringraziamo il sindaco e la Città metropolitana per questa opportunità e per il sostegno che ci è stato fornito. Siamo alla ventitreesima tappa per quest’anno, la prossima domenica saremo a Bova, altri ancora ce ne saranno, abbiamo tante richieste ma non riusciamo a far fronte a tutti. Il raduno più importante e numeroso per la Calabria è quello sul Lungomare di Reggio».

«È stata una bellissima manifestazione in coda all’Estate reggina – ha commentato il consigliere comunale delegato allo sport Giovanni Latella – che ha visto un boom di presenze e ha registrato la partecipazione a Reggio degli appassionati da buona parte del Mezzogiorno. Ricordiamo l’importanza della Cinquecento e di quello che ha rappresentato come icona di stile negli anni Cinquanta. Questa sfilata di auto nella città dello Stretto, un’invasione pacifica come è accaduto domenica, rinnovando un appuntamento molto atteso, ha portato lustro, colori e un pezzo di storia del nostro Paese».