Reggio. Tassazioni multinazionali: l’Europa discute tema sollevato da Confesercenti

REGGIO CALABRIA – La questione della tassazione delle multinazionali digitali approda al Parlamento Europeo grazie a un’interrogazione presentata dall’onorevole Giusi Princi e sottoscritta da tutta la delegazione italiana del Partito Popolare Europeo. Un tema delicato, che Confesercenti Reggio Calabria aveva sollevato nei mesi scorsi con un comunicato stampa, denunciando il profondo squilibrio tra le piccole e medie imprese che operano nei territori e i grandi gruppi globali, che possono beneficiare di regimi fiscali più vantaggiosi sfruttando le attuali normative internazionali.

“Apprendere che un tema lanciato a livello locale venga raccolto a Bruxelles è un segnale forte – dichiara Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria –. È la dimostrazione che, se le battaglie sono giuste, trovano spazio. E che le imprese che lavorano onestamente, pagando tutto, non sono completamente sole”.

Nel suo intervento in occasione della presentazione dell’interrogazione parlamentare, l’onorevole Princi ha dichiarato che l’input per l’iniziativa è nato dalla presa di posizione pubblica assunta da Confesercenti Reggio Calabria sul tema della fiscalità delle multinazionali. Un riferimento non sollecitato, che l’associazione accoglie con rispetto e apprezzamento, come segnale concreto di attenzione verso chi, nei territori, si impegna ogni giorno per rappresentare le istanze del mondo produttivo.

“Quello che ci interessa, prima di tutto, è che si apra un confronto serio su una fiscalità più equa – aggiunge Aloisio –. Perché oggi il sistema consente a realtà globali di operare con vantaggi fiscali enormi rispetto a chi lavora nei territori. E questa distorsione mina la competitività delle nostre imprese, che rispettano regole stringenti e contribuiscono davvero all’economia reale”.

Confesercenti continuerà a portare avanti la propria azione a tutela delle PMI, nella convinzione che pure una realtà associativa locale, se preparata e determinata, possa incidere su temi cruciali e contribuire concretamente al dibattito pubblico, anche a livello europeo.