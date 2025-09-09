 Reggio. Tenta la fuga con 16 kg di marijuana, arrestato dai carabinieri

Dario Rondinella

Tag:

martedì 09 Settembre 2025 - 15:52

L’uomo ha tentato di cambiare repentinamente direzione di marcia, nel chiaro intento di sottrarsi al controllo dei militari

REGGIO CALABRIA – E’ finito in manette un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pronto con ogni probabilità ad immetterla nel mercato dello spaccio locale.
L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio a Pellaro.
Alla vista della pattuglia dei carabinieri , l’uomo ha tentato di cambiare repentinamente direzione di marcia, nel chiaro intento di sottrarsi al controllo. Il gesto non è passato inosservato ai militari, che
lo hanno seguito e fermato poco dopo.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire 30 involucri ben sigillati contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 16 Kg. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria “G. Panzera” – plesso Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si tratta dell’ennesimo arresto messo a segno dalla Sezione Radiomobile reggina, da tempo impegnata in una costante attività di prevenzione e contrasto ai traffici di droga che alimentano le piazze di spaccio locali.

