Reggio. Un arresto per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale - Tempostretto

Un cittadino gambiano si era rifiutato di scendere dal bus di linea nonostante la corsa fosse arrivata al capolinea

REGGIO CALABRIA – E’ finito in manette un giovane cittadino gambiano che si è reso responsabile di danneggiamento e di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato raggiunto dagli agenti delle volanti della Polizia di Stato mentre si trovava su di un bus di linea della locale azienda di trasporto comunale e non voleva scendere, nonostante la corsa fosse arrivata al capolinea e il mezzo dovesse rientrare in deposito.

L’intervento della Volante è stato richiesto alla sala Operativa della Questura, tramite il numero d’emergenza del 113, dal conducente dell’autobus di linea, il quale si era sentito rispondere negativamente dal cittadino esortato più volte a scendere dal mezzo per fine corsa, cosa che si è rifiutato di fare anche dopo essere stato esortato inutilmente, più volte, dal personale della Polizia, dimostrando un comportamento ostile sfociato, poco dopo, in insulti, ingiurie e condotte violente, tanto da danneggiare con un grosso sasso un’autovettura di servizio, scagliandogli contro una grossa pietra. L’uomo, dopo essere stato fermato è stato condotto in Questura dove è stato sottoposto a fotosegnalamento. In relazione a quanto accaduto, il fermato è stato arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di beni dello Stato.