REGGIO CALABRIA – Una tromba d’aria, nella giornata di ieri, si è abbattuta in città, colpendo il rione Santa Caterina, dove da un terrazzo ha fatto volare un gazebo da un terrazzo che andato a finire su alcune auto in sosta. Sul posto è giunta la Polizia Locale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, non sono state coinvolte persone.