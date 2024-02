Reggio. Verifiche vulnerabilità sismica, sospesa l’attività didattica per quattro scuole

La sospensione dell’attività didattica è stata predisposta, per poter procedere con le attività di “indagine strumentale” e “geognostica”

REGGIO CALABRIA – Il sindaco di Reggio Calabria ha disposto, con apposite ordinanze, la sospensione dell’attività didattica in quattro plessi scolastici, ulteriori rispetto a quelli già indicati in precedenza, al fine di poter procedere all’esecuzione delle attività di “indagine strumentale” e “geognostica”, necessarie per l’attuazione dei servizi di “verifica di vulnerabilità sismica” degli istituti scolastici di proprietà comunale.

Di seguito il calendario delle sospensioni dell’attività didattica con i relativi plessi scolastici:

· Plesso scolastico “Pirandello”, afferente all’istituto comprensivo statale “Falcomatà-Archi”, dal 04 al 10 marzo 2024;

· Plesso scolastico “Vitrioli”, afferente all’istituto comprensivo statale “Vitrioli – P. di Piemonte”, dall’11 al 16 marzo 2024;

· Plesso scolastico “Villa San Giuseppe”, afferente all’istituto comprensivo statale “Radice-Alighieri”, dal 13 al 17 marzo 2024;

· Plesso scolastico “Santa Caterina”, afferente all’istituto comprensivo statale “Falcomatà – Archi”, dal 25 al 30 marzo 2024;

L’esecuzione dell’attività è stata demandata al Settore “Grandi opere e programmazione lavori pubblici”, il quale comunicherà gli esiti della stessa nonché eventuali ragioni per prolungare la chiusura dei plessi interessati.