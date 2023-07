Reggio. Versace: "Guglielmo Calarco patrimonio da custodire e tramandare" - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto al convegno “Guglielmo Calarco – L’etica e l’impegno culturale”, organizzato dal Circolo culturale “Guglielmo Calarco”, presieduto da Angela Curatola, presso la sala biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro. «Il nostro ringraziamento – ha detto Versace – è rivolto a chi, con dedizione, passione e impegno, si spende per iniziative culturali fondamentali in un territorio come il nostro. Come istituzioni, dunque, abbiamo l’obbligo di sostenerle in una fase storica in cui è sempre più difficile parlare e trasmettere, alle nuove generazioni, i valori che ispirano attività come questa».

Contributo fondamentale

«Raccontare Guglielmo Calarco – ha proseguito – la sua vita e il suo contributo alla società, non è semplice, ma diventa fondamentale, soprattutto, per attualizzare l’opera e l’esistenza di chi ha incarnato alla perfezione sentimenti che contribuiscono alla crescita sociale e civile di una comunità. Quel cammino, pregno di cultura e umanità, diventa un insegnamento da instillare nel nostro vissuto quotidiano».

Viaggio nella memoria

«Pur essendo un esercizio complicato – ha concluso il sindaco metropolitano facente funzioni – deve vederci tutti impegnati in prima linea per provare a fare qualcosa di diverso. La testimonianza di grandi uomini come Calarco, dunque, è un patrimonio da custodire e tramandare. Il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” della Città Metropolitana custodisce gli arredi, i quadri e la biblioteca che Guglielmo Calarco ha donato alla città. Ecco, il viaggio nel ricordo del suo impegno, sottolineato a dovere dal convegno organizzato dal circolo presieduto da Angela Curatola, potrebbe proseguire proprio dalle stanze che ancora raccontano la vita dell’indimenticabile avvocato e giornalista».