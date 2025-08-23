 Reggio. Viola il divieto di avvicinamento, 31enne arrestato

Reggio. Viola il divieto di avvicinamento, 31enne arrestato

Dario Rondinella

Reggio. Viola il divieto di avvicinamento, 31enne arrestato

Tag:

sabato 23 Agosto 2025 - 14:06

L'uomo, secondo il racconto della donna, si era presentato a casa della ex compagna con la pretesa di prelevare il figlio

REGGIO CALABRIA – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni in flagranza della violazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna.

Gli Agenti delle Volanti, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, hanno raggiunto
rapidamente la donna che segnalava la presenza del suo ex compagno all’esterno della propria abitazione, intento a bussare con atteggiamento violento al portone con la pretesa di prelevare il figlio.

L’uomo, che nel frattempo si era allontanato, è stato individuato poco dopo nei pressi dell’abitazione
della vittima ed è stato dunque arrestato per la violazione delle prescrizioni impostegli dal divieto di
avvicinamento alla donna.

L’immediato intervento dei poliziotti ha consentito di interrompere il comportamento persecutorio,
evitando un possibile aggravarsi della situazione e tutelando la sicurezza della persona offesa.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, sita in un
Comune limitrofo, e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Per il Messina sarà corsa contro il tempo per scendere in campo a Lamezia
Il Pd: “Il governo Schifani vuole privatizzare la sanità in Sicilia”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED