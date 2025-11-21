Reggio. “Visione Reggio 2030”: Confesercenti lancia il percorso strategico per lo sviluppo della Metrocity

Claudio Aloisio ha inoltre annunciato l’avvio, nelle prossime settimane, di “Visione Reggio 2030 – Il Tour”

REGGIO CALABRIA – Una sala gremita ha accolto questa mattina, al Salone del Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria, la presentazione ufficiale di “Visione Reggio 2030”, il documento strategico elaborato da Confesercenti per delineare un nuovo modello di sviluppo per la città e l’intera area metropolitana.

L’incontro, moderato dal giornalista Marco Mauro, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali: il presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, gli assessori Alex Tripodi e Carmelo Romeo, la senatrice Tilde Minasi e il direttore di Confesercenti Reggio Calabria Fortunato Tripodi.

Al centro della mattinata la relazione del presidente di Confesercenti Reggio Calabria, Claudio Aloisio, che ha illustrato contenuti e obiettivi del documento, definito non come un semplice piano amministrativo ma come un metodo di lavoro capace di fornire alla città una cornice strategica stabile, superando la frammentarietà degli interventi e orientando le scelte dei prossimi anni.

Presentati i sette pilastri operativi su cui si fonda Visione Reggio 2030

Aloisio ha presentato i sette pilastri operativi su cui si fonda Visione Reggio 2030:

turismo, imprese e fiscalità, rigenerazione urbana, innovazione, digitalizzazione, manutenzione e decoro, mobilità integrata.

Sette assi che, nelle intenzioni di Confesercenti, permettono di trasformare idee e progetti in un sistema coerente e funzionale allo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Durante l’esposizione sono stati illustrati alcuni degli interventi strutturali più significativi. Tra questi, la proposta di una DMO Metropolitana per garantire stabilità e coordinamento alle politiche turistiche; i DUC, distretti del commercio concepiti come infrastrutture di collaborazione pubblico–privata; e le filiere integrate tra turismo, commercio, artigianato ed enogastronomia. Spazio anche alla rete dei borghi, considerata una leva fondamentale per la rigenerazione territoriale, e agli Hub dell’Innovazione, strumenti pensati per trattenere competenze e generare nuove opportunità imprenditoriali.

Al termine della presentazione si è aperto un dibattito vivace e partecipato, con numerosi interventi dal pubblico: un confronto ricco di spunti, osservazioni e proposte che ha confermato l’interesse del territorio verso un percorso condiviso di sviluppo.

Aloisio ha annunciato l’avvio di “Visione Reggio 2030 – Il Tour”

Aloisio ha inoltre annunciato l’avvio, nelle prossime settimane, di “Visione Reggio 2030 – Il Tour”, un ciclo di incontri con enti, associazioni, ordini professionali, comitati e organizzazioni che intendono contribuire alla costruzione e all’attuazione del progetto.

Confesercenti Reggio Calabria ha già pubblicato online il documento completo, disponibile sul sito dell’associazione, aprendo così uno spazio pubblico di confronto nel quale cittadini, imprese e istituzioni potranno inviare osservazioni, integrazioni e proposte. Una scelta che conferma la volontà di promuovere un percorso aperto, inclusivo e concreto, fondato sulla collaborazione tra tutti gli attori del territorio.