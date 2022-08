Regionali. Anche Nino Bartolotta in campo: "Doveroso in un momento difficile" - Tempostretto

Il segretario provinciale del Pd sarà candidato a sostegno di Caterina Chinnici presidente

MESSINA – Il segretario provinciale del Pd, Nino Bartolotta, scende in campo e si candida per un posto all’Ars a sostegno di Caterina Chinnici presidente. “Una decisione condivisa con i tanti compagni di viaggio militanti del Pd – spiega – ma anche e soprattutto con i tanti amici e amiche che mi sono stati sempre vicini, che non mi hanno fatto mai mancare il loro sostegno e che non finirò mai di ringraziare abbastanza. In una fase politica di difficoltà generale, anche per il Pd, ho ritenuto doveroso scendere in campo e dare il mio personale contributo. Una scelta nel segno della coerenza e dei valori morali e politici che da sempre hanno accompagnato la mia esperienza politica”.

Dopo tre mandati da sindaco di Savoca e l’esperienza di assessore regionale alle Infrastrutture e per la Mobilità, tanti anni trascorsi a lavorare negli Enti locali da segretario comunale e non solo, Bartolotta ha deciso di candidarsi per la prima volta alle elezioni regionali con l’obiettivo di rappresentare il territorio metropolitano e i messinesi. “Lo faccio con la consapevolezza – aggiunge – di chi si è formato politicamente “nella strada” e, negli anni, ha fatto del rapporto con il territorio e la sua gente, il motivo fondamentale e trainante della propria azione politica. Affronterò questa avventura con l’umiltà che ho adottato nella vita di tutti i giorni, delle mie proposte concrete per lo sviluppo della nostra Messina e della nostra Sicilia. Io ci sono e ci sarò”.

