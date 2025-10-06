Regionali Calabria. Affluenza in leggero calo, si vota fino alle 15 di oggi

La provincia in cui si è votato di più è quella di Reggio Calabria, mentre quella con l’affluenza più bassa è Cosenza

Ieri sera, alla chiusura dei seggi alle ore 23, l’affluenza in Calabria per l’elezione del presidente della Giunta regionale e dei 30 consiglieri è stata del 29,08%.

Tre i candidati alla presidenza: l’uscente Roberto Occhiuto di Forza Italia, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, Pasquale Tridico del M5S, sostenuto dal “campo largo”, e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare.

Rispetto alla precedente tornata elettorale, quattro anni fa, il dato è in calo di circa due punti percentuali: nel 2021, alla stessa ora, aveva votato infatti il 30,87% degli aventi diritto.

La provincia in cui si è votato di più è quella di Reggio Calabria, mentre quella con l’affluenza più bassa è Cosenza.

Si vota anche oggi fino alle ore 15, mentre lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne.