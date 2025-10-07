 Regionali Calabria. Flop di “Sud Chiama Nord”: solo lo 0,27% per il movimento di Cateno De Luca

Regionali Calabria. Flop di “Sud Chiama Nord”: solo lo 0,27% per il movimento di Cateno De Luca

Dario Rondinella

Regionali Calabria. Flop di “Sud Chiama Nord”: solo lo 0,27% per il movimento di Cateno De Luca

Tag:

martedì 07 Ottobre 2025 - 11:34

L’alleanza con Occhiuto rappresenta per De Luca un primo passo per estendere la presenza del suo movimento oltre i confini siciliani

Nella coalizione di centrodestra che ha sostenuto la riconferma del presidente Roberto Occhiuto ha fatto il suo debutto anche Sud Chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e sindaco di Taormina. L’ingresso del partito nella compagine di governo calabrese era stato sancito da un accordo politico siglato con Occhiuto poco prima delle elezioni regionali.

Il risultato ottenuto alle urne è stato ben al di sotto delle attese, la lista di Sud Chiama Nord ha raccolto complessivamente 1.527 voti a livello regionale, pari allo 0,27%. Un dato che non consente al movimento di conquistare alcun seggio in Consiglio regionale, segnando un esordio deludente nella scena politica calabrese.

Nonostante la performance modesta, l’alleanza con Occhiuto rappresenta per De Luca un primo passo per estendere la presenza del suo movimento oltre i confini siciliani, in vista di una possibile strategia di radicamento nel Mezzogiorno

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Akademia Messina vince all’esordio con il Club Italia
Al lavoro in ambulanza, il caso a Messina VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED