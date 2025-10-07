Regionali Calabria. Flop di “Sud Chiama Nord”: solo lo 0,27% per il movimento di Cateno De Luca

L’alleanza con Occhiuto rappresenta per De Luca un primo passo per estendere la presenza del suo movimento oltre i confini siciliani

Nella coalizione di centrodestra che ha sostenuto la riconferma del presidente Roberto Occhiuto ha fatto il suo debutto anche Sud Chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e sindaco di Taormina. L’ingresso del partito nella compagine di governo calabrese era stato sancito da un accordo politico siglato con Occhiuto poco prima delle elezioni regionali.

Il risultato ottenuto alle urne è stato ben al di sotto delle attese, la lista di Sud Chiama Nord ha raccolto complessivamente 1.527 voti a livello regionale, pari allo 0,27%. Un dato che non consente al movimento di conquistare alcun seggio in Consiglio regionale, segnando un esordio deludente nella scena politica calabrese.

Nonostante la performance modesta, l’alleanza con Occhiuto rappresenta per De Luca un primo passo per estendere la presenza del suo movimento oltre i confini siciliani, in vista di una possibile strategia di radicamento nel Mezzogiorno