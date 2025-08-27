Regionali Calabria. i candidati della circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

La circoscrizione Sud, che comprende la provincia di Reggio Calabria, eleggerà 7 consiglieri regionali su 30

REGGIO CALABRIA – Sono ore frenetiche per i partiti, al lavoro per la composizione delle liste che dovranno essere presentate entro il 5 e 6 settembre prossimi. La provincia di Reggio Calabria, lo ricordiamo rientra nella circoscrizione Sud, della Calabria ed eleggerà 7 consiglieri regionali.

Com’è ormai assodato tre saranno i candidati presidenti, Roberto Occhiuto, governatore uscente e candidato del centrodestra unito, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e altre liste civiche. Punta a confermare il mandato sulla scia delle politiche di rilancio amministrativo.

Pasquale Tridico, ex presidente INPS, scelto dal campo largo progressista, il cosiddetto campo largo (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e altre sigle).

Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana Popolare, che si presenta come alternativa antisistema, cercando di intercettare il malcontento degli elettori calabresi. In entrambi gli schieramenti ci saranno candidati noti, come gli uscenti e volti nuovi.

Nel centrodestra, la partita più incerta si gioca in casa Forza Italia, dove il coordinatore Francesco Cannizzaro è impegnato a bilanciare le candidature tra le liste azzurre e quelle collegate al presidente Occhiuto. Sicuri di un posto gli uscenti Giacomo Crinò, Salvatore Cirillo e Domenico Giannetta.

La Lega ha invece quasi definito la sua squadra. Oltre agli uscenti Peppe Mattiani, Giuseppe Gelardi e Caterina Capponi, scendono in campo la vice sindaco di Melito Daniela Demetrio, in ticket con Mattiani, e il commissario cittadino Armando Neri, sostenuto dalla senatrice Minasi. In lista anche Franco Sarica, vicino a Scopelliti. Anche Anna Maria Stanganelli, garante della salute, ha trovato spazio tra i leghisti.

Fratelli d’Italia forte di oltre cento disponibilità, a livello regionale, punta a contendere la leadership del centrodestra a FI. Certa la candidatura dell’uscente Giovanni Calabrese, affiancato da Stefano Princi, Giovanna Cusumano e Daniela Iiriti.

Con Noi Moderati di Nino Foti dovrebbero correre l’ex assessore provinciale Gaetano Rao, Cetty Scarcella (già candidata con Coraggio Italia) e l’ex garante per l’infanzia Antonio Marziale.

Nel campo largo, Il Pd, guidato dal segretario regionale Nicola Irto, lavora per tenere unita la coalizione, che presenta il nodo Giuseppe Falcomatà , che senza candidatura rischierebbe di restare fuori scena politica per due anni. Nella lista dem, oltre all’uscente Giovanni Muraca, ci saranno Peppe Marino, il sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano, l’assessore reggino Lucia Nucera, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e due donne: una dall’amministrazione di Siderno (Maria Teresa Fragomeni) e una dalla Piana.

Tra i Democratici e progressisti tornano in campo figure note: Nino De Gaetano, Carmelo Versace, la sindaca di Montebello Maria Foti e l’assessora comunale Giuggy Palmenta. Dopo il no di Santo Gioffrè, spazio alla figlia Lina Gioffrè, moglie dell’ex consigliere Antonio Billari.

Nella cosiddetta lista riformista potrebbe confluire l’ex assessore Irene Calabrò, mentre in quota Italia Viva restano in ballottaggio i nomi di Paolo Brunetti e Gianni Latella. Non si esclude la presenza del sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti nelle liste a sostegno del candidato governatore Pasquale Tridico.

Il Movimento 5 Stelle schiererà Saverio Pazzano, affiancato dal sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, già impegnato con Luigi De Magistris alle scorse regionali.

Infine Alleanza Verdi Sinistra in campo il segretario Demetrio Delfino, mentre resta incerta la candidatura del sindaco di Polistena Michele Tripodi.