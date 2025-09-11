Regionali Calabria. Occhiuto: “100mila euro per vivere nei borghi”, Tridico: “televendita”

La campagna elettorale entra sempre più nel vivo. Scontro tra Occhiuto e Tridico sugli incentivi di 100 mila euro per le aree interne

Un incentivo fino a 100mila euro per acquistare e ristrutturare una casa nei borghi calabresi. È l’idea lanciata dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, attraverso un video diffuso sui suoi canali social.

Il progetto si chiamerà “Casa Calabria 100” e, secondo il governatore, servirà a contrastare lo spopolamento delle aree interne. “Quando ho letto di un’iniziativa simile in Trentino – spiega Occhiuto – non avevamo le risorse. Oggi, con la revisione dei fondi europei, possiamo destinare parte dei finanziamenti al social housing. Daremo fino a 100mila euro a chi trasferirà la residenza in un comune delle aree interne. È un modo per dire al mondo che la Calabria dà un incentivo a chi sceglie di vivere nella Regione più bella del mondo”.

A stretto giro però arriva la replica di Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, che ha bollato l’annuncio come “una televendita“. “Occhiuto scopre adesso le aree interne e i fondi europei – attacca Tridico – ma sotto la sua guida la Calabria è rimasta fanalino di coda nella spesa comunitaria, con appena l’1,31% di utilizzo dei fondi FESR FSE+. E poi – aggiunge – che senso ha promettere soldi per le case se in quei territori mancano ospedali, strade, trasporti e lavoro?”.