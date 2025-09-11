 Regionali Calabria. Occhiuto: "100mila euro per vivere nei borghi", Tridico: "televendita"

Regionali Calabria. Occhiuto: “100mila euro per vivere nei borghi”, Tridico: “televendita”

Dario Rondinella

Regionali Calabria. Occhiuto: “100mila euro per vivere nei borghi”, Tridico: “televendita”

Tag:

giovedì 11 Settembre 2025 - 08:39

La campagna elettorale entra sempre più nel vivo. Scontro tra Occhiuto e Tridico sugli incentivi di 100 mila euro per le aree interne

Un incentivo fino a 100mila euro per acquistare e ristrutturare una casa nei borghi calabresi. È l’idea lanciata dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, attraverso un video diffuso sui suoi canali social.

Il progetto si chiamerà “Casa Calabria 100” e, secondo il governatore, servirà a contrastare lo spopolamento delle aree interne. “Quando ho letto di un’iniziativa simile in Trentino – spiega Occhiuto – non avevamo le risorse. Oggi, con la revisione dei fondi europei, possiamo destinare parte dei finanziamenti al social housing. Daremo fino a 100mila euro a chi trasferirà la residenza in un comune delle aree interne. È un modo per dire al mondo che la Calabria dà un incentivo a chi sceglie di vivere nella Regione più bella del mondo”.

pasquale tridico

A stretto giro però arriva la replica di Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, che ha bollato l’annuncio come “una televendita“. “Occhiuto scopre adesso le aree interne e i fondi europei – attacca Tridico – ma sotto la sua guida la Calabria è rimasta fanalino di coda nella spesa comunitaria, con appena l’1,31% di utilizzo dei fondi FESR FSE+. E poi – aggiunge – che senso ha promettere soldi per le case se in quei territori mancano ospedali, strade, trasporti e lavoro?”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Laura Pausini torna a Messina, ma bisognerà attendere il 2027
Femminicidio Sara Campanella, il legale: “Accanimento verso la madre di Argentino”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED