 Regionali Calabria. Occhiuto lancia il suo primo manifesto elettorale, 'In 4 anni di più che in 40'

Regionali Calabria. Occhiuto lancia il suo primo manifesto elettorale, ‘In 4 anni di più che in 40’

Redazione

Regionali Calabria. Occhiuto lancia il suo primo manifesto elettorale, ‘In 4 anni di più che in 40’

Tag:

sabato 23 Agosto 2025 - 13:52

7 le liste a suo sostegno: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Unione di centro

Il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ricandidato alla presidenza con il sostegno della coalizione di centrodestra, lancia sui social il suo primo manifesto elettorale in vista del voto del prossimo 5 e 6 ottobre. Nella fotografia pubblicata sul post il governatore appare in camicia bianca nel suo ufficio alla Cittadella, intento a lavorare tra documenti e grafici. Lo slogan é “Occhiuto Presidente: in 4 anni di più che in 40“. Sotto i loghi delle 7 liste a sostegno, tante quante quelle che componevano la coalizione nelle precedenti elezioni regionali del 2021, che sostengono la candidatura di Occhiuto: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Unione di centro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Per il Messina sarà corsa contro il tempo per scendere in campo a Lamezia
Il Pd: “Il governo Schifani vuole privatizzare la sanità in Sicilia”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED