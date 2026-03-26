Serie D, la Reggina batte la Nuova Igea Virtus nel recupero

Nella giornata di mercoledì l'Acireale supera di misura l'Enna e allunga sul Messina in zona salvezza. La nuova classifica del girone I

I recuperi in Serie D non hanno certo sorriso alle messinesi. La Nuova Igea Virtus che sperava in una vittoria per rilanciarsi nonostante la penalizzazione inflittagli cade in casa contro la Reggina. Gli amaranto passano nel secondo tempo andando a segno due volte, firmano la vittoria le reti di Edera e Mungo. Nell’altro recupero che interessava invece, non direttamente ma certamente molto, l’Acr Messina per quanto riguarda la zona salvezza l’Acireale ha superato per una rete a zero, fucilata di Puglisi sotto la traversa, l’Enna. Il campionato comunque non procederà regolare visto che proprio l’Enna, in quanto ha due calciatori convocati nella nazionale del Ciad, ha chiesto e ottenuto il rinvio della sfida casalinga col Milazzo che è stata spostata da domenica 29 marzo a mercoledì 8 aprile.

Cosa cambia in zona salvezza per il Messina

L’Acireale grazie ai tre punti scappa via e raggiunge il Ragusa a quota 29. Quella è la quota salvezza diretta cui il Messina è distante 5 punti. In queste settimane i biancoscudati hanno fallito le prove contro Enna, Vibonese, CastrumFavara, proprio le squadre contro cui vincendo poteva scappar via dalla zona rossa. Adesso la Gelbison e poi toccherà nelle prossime settimana anche al Ragusa, uno degli ultimi scontri diretti. Attualmente la squadra di Feola non andrebbe anche al playout perché, essendo a pari punti con la Sancataldese, si dovrebbe prima giocare uno spareggio per sancire chi sarebbe retrocessa direttamente e chi invece avrà la possibilità di giocarsi la salvezza in un altro spareggio playout.

Classifica serie D girone I

Ac Palermo 54

Nissa 53

Savoia 51

Reggina 50

Nuova Igea Virtus 46 (5 punti di penalizzazione)

Gelbison 42

Milazzo 42

Sambiase 42

Gela 38 (1 punto di penalizzazione)

Vigor Lamezia 36

Enna 31

Ragusa 29

Acireale 29 (1 punto di penalizzazione)

Vibonese 28

Castrumfavara 27

Acr Messina 24 (14 punti di penalizzazione)

Sancataldese 24

Paternò 18