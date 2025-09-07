Regionali Calabria. Presentate le liste, Occhiuto, Tridico e Toscano si contendono la guida della Regione

Complessivamente sono 104 i candidati al Consiglio regionale nella circoscrizione Sud, che eleggerà 7 consiglieri

Con la presentazione delle liste è iniziata ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni del 5 e 6 ottobre. Sono tre i candidati in corsa per la presidenza della Regione Calabria: l’uscente Roberto Occhiuto per il centrodestra, Pasquale Tridico per il centrosinistra (o campo largo) e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare, il movimento fondato dall’ex europarlamentare di Rifondazione Comunista Marco Rizzo. Complessivamente sono 104 i candidati al Consiglio regionale nella circoscrizione Sud, che eleggerà 7 consiglieri.

LISTE ROBERTO OCCHIUTO

Lista Forza Italia: Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta, Serena Anghelone, Rocco Biasi, Concetta Scarcella, Virginia Parisi, Antonino Zimbalatti

Lista Occhiuto Presidente: Giacomo Crinò, Ieracitano Fortunata, Luccisano Chiara, Micheli Eulalia,

Parrello Antonino, Sainato Raffaele, Zampogna Giuseppe

Noi Moderati: Antonino Crea, Francesca Eroi, Orlando Fazzolari, Antonio Malara, Maria Marilena Mammone, Maria Grazia Pascale detta “Mary”, Gaetano Rao

Fratelli d’Italia: Giovanni Calabrese, Marco Cascarano, Giovanna Cusumano, Ramona Calafiore,

Stefano Princi, Francesco Praticò, Daniela Iriti

Lega: Giuseppe Gelardi detto “Pino”, Giuseppe Mattiani, Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio

Armando Neri, Francesco Sarica, Anna Maria Stanganelli

Sud chiama Nord – Partito animalista : Marilene Bonavita, Giuseppe Adamo, Andrea Marino, Ilaria Paolillo, Federica Candido, Vincenzo Surace, Dario Salvatore Borrelli

Forza Azzurri: Gabriella Castelletti, Roberta Caldovino, Antonio Condoleo, Giuliana Barberi,

Enzo Rocco Bartolo, Giuseppe Nucera, Giuseppe Ventra

Lista Udc-Dc: Riccardo Occhipinti, Evelin Giada Horvath-Fiorvadi, Manuela Barletta, Daniela Moscato, Pancrazio Benito Walter Melcore, Luigi Marcianò, Antonino Francesco Latella

LISTE PASQUALE TRIDICO

M5S: Giovanna Milena Roschetti, Antonio Germanò, Benedetta Genovese, Ismaele Ottavio Caruso,

Rosario Antipasqua, Filippo Zavaglia, Elisa Scutellà

Pd: Giuseppe Falcomatà, Giovanni Muraca, Patrizia Morabito, Lucia Nucera, Maria Teresa Floccari,

Giuseppe Ranuccio, Vincenzo Maesano

Lista Tridico Presidente: Caterina Trecroci, Irene Calabrò, Rosalba Larosa, Fabio Foti, Domenico Gattuso, Michele Mileto, Saverio Pazzano

Alleanza Verdi Sinistra: Demetrio Delfino, Salvatore Fuda, Mimmo Lucano, Donatella Di Cesare

Patrizia Gambardella, Michele Tripodi, Patti Sonia

Democratici progressisti: Nino De Gaetano, Caterina Belcastro, Giuggy Palmenta, Carmelo Versace

Antonio Morabito, Marcella Borrello, Alessandra Papandrea

Casa Riformista: Adriana Andriani, Angiolina Borgese, Christian Cosimi, Amedeo di Tillo, Giuseppe Mammoliti, Jessica Fiorentina Pisani, Domenico Pirrotta

LISTA FRANCESCO TOSCANO: Francesco Toscano, Marco Rizzo, Giuseppe Triolo

Maria Luisa Campolo, Felicia Fortugno, Domenica Francesca Greco