Regionali Calabria. Saranno complessivamente tre le liste di Forza Italia a sostegno di Occhiuto

CATANZARO – Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, “Occhiuto Presidente” e Sud chiama Nord. Oltre a quella di Forza Italia, le liste riconducibili al partito del segretario Tajani sono Forza Azzurri e “Occhiuto Presidente”

Circoscrizione Sud

Forza Italia

Cirillo Salvatore Giannetta Domenico Anghelone Serena Biasi Rocco Scarcella Concetta Parisi Virginia Zimbalatti Antonino

Lista Occhiuto presidente

Giacomo Crinò Ieracitano Fortunata Luccisano Chiara Micheli Eulalia Parrello Antonino Sainato Raffaele Zampogna Giuseppe

Lista Forza Azzurri