Regionali Calabria. Saranno complessivamente tre le liste di Forza Italia a sostegno di Occhiuto

CATANZARO – Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, “Occhiuto Presidente” e Sud chiama Nord. Oltre a quella di Forza Italia, le liste riconducibili al partito del segretario Tajani sono Forza Azzurri e “Occhiuto Presidente”
Circoscrizione Sud
Forza Italia
- Cirillo Salvatore
- Giannetta Domenico
- Anghelone Serena
- Biasi Rocco
- Scarcella Concetta
- Parisi Virginia
- Zimbalatti Antonino
Lista Occhiuto presidente
- Giacomo Crinò
- Ieracitano Fortunata
- Luccisano Chiara
- Micheli Eulalia
- Parrello Antonino
- Sainato Raffaele
- Zampogna Giuseppe
Lista Forza Azzurri
- Castelletti Gabriella
- Caldovino Roberta
- Condoleo Antonio
- Barberi Giuliana
- Bartolo Enzo Rocco
- Nucera Giuseppe
- Ventra Giuseppe