 Regionali Calabria. Si sblocca il centrosinistra: Tridico verso la candidatura unitaria

Dario Rondinella

Tag:

giovedì 21 Agosto 2025 - 08:42

Nel frattempo, attraverso un post sui social, Pasquale Tridico ha lanciato un appello diretto ai calabresi

REGGIO CALABRIA – Dopo giorni di stallo e tatticismi interni al Movimento 5 Stelle, la nota di Giuseppe Conte ha segnato una svolta decisiva. L’ex premier ha infatti indicato la disponibilità di Pasquale Tridico, Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico a candidarsi alla presidenza della Giunta regionale.

Poche ore dopo, l’europarlamentare Tridico ha sciolto le riserve ufficializzando la propria candidatura. Una decisione che sta spingendo le forze del centrosinistra a convergere sul suo nome, accelerando il processo verso una candidatura unitaria. L’ufficialità è attesa in questa settimana.

Nel frattempo, attraverso un post sui social, Tridico ha lanciato un appello diretto ai calabresi:

Amiche e amici della mia terra, 

cari calabresi, 

cara Calabria,

La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità.

Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza.

Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita.

La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere.

Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi.

È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare.

