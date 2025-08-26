Regionali Calabria. Versace: “Reddito di dignità, punto di partenza per dare un nuovo input alla nostra Regione”

"Crediamo in chi vuole davvero il bene del nostro territorio. Diamo fiducia a un cambiamento che è possibile e necessario"

REGGIO CALABRIA – Il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace ha espresso pieno sostegno alle dichiarazioni del candidato alla Presidenza della Regione, Pasquale Tridico, definendole “un atto d’impegno e una scelta importante a sostegno dei cittadini calabresi”.

Secondo Versace, le parole di Tridico rappresentano “una assunzione di grande responsabilità per un territorio che ha bisogno di strumenti concreti per riprendersi». Il riferimento è alle difficoltà che la Calabria continua ad affrontare, “tra lo spopolamento dei borghi e le scellerate scelte di un Governo che priva il territorio di servizi essenziali per favorire le casse di qualche multinazionale”.

Il vice sindaco sottolinea come sia necessaria “una politica pragmatica, vicina ai cittadini, al fianco dei sindaci e degli amministratori locali”, ricordando che il cosiddetto reddito di dignità, in diverse forme, è già presente in molti Paesi europei. “Non si tratta di mero assistenzialismo – ha spiegato – ma di una misura di civiltà, capace di dare garanzie economiche a chi vive in condizioni difficili e di restituire fiducia nello Stato, nella Regione e nelle istituzioni”.

Versace evidenzia inoltre il rischio di una “deriva malavitosa” legata all’emarginazione sociale ed economica, ricordando che «un calabrese su cinque vive in condizioni di estrema povertà, spesso con famiglie intere che sopravvivono solo grazie alla pensione di un parente».

“Crediamo ancora nella nostra Regione – ha concluso –. Crediamo in chi vuole davvero il bene del nostro territorio. Diamo fiducia a un cambiamento che è possibile e necessario”.