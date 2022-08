Regionali, Sicilia Vera firma l'accordo con il Partito Repubblicano Italiano - Tempostretto

De Luca accoglie il partito guidato dal segretario regionale Currò: "Prezioso il loro apporto alle Comunali"

MESSINA – Prima di presentare gli 8 nomi dei candidati alle regionali con la lista Sicilia Vera, Cateno De Luca ha ufficializzato il sodalizio con Pietro Currò e il Partito Repubblicano Italiano. “Ringrazio il partito republicano italiano per l’apporto che ci ha dato alle comunali – ha esordito De Luca -. Abbiamo detto di non volere l’apporto di chi ha governato prima per dieci anni. Con il partito di Pietro Curró abbiamo poi stretto questo accordo che ora si ripeterà alle regionali. Grazie al Partito repubblicano per la lealtà”.

Il leader di Sicilia Vera non perde l’occasione per attaccare il centrodestra: “Schifani? Vale dieci punti di disgiunto in favore di De Luca. Nelle ultime 48 ore ci dicono di questa forchetta dall’8 al 10 per cento di disgiunto su di noi, ho mandato già mazzo di rose a Giorgia Meloni”.

La parola è passata poi al segretario regionale del Partito Repubblicano, Pietro Currò: “Questo accordo lo abbiamo fatto senza ragionamenti, solo confrontando i programmi e i nostri si sposano. Cultura, sanità, turismo, sviluppo e disabilità. Vorremmo un assessorato dedicato su quest’ultimo tema. Abbiamo trovato accordo su questi 5 argomenti e quindi siamo qui con Cateno De Luca”. Al suo fianco, anche il consigliere comunale Salvatore Papa: “Noi vogliamo dare un contributo alla battaglia di De Luca, guardando ai programmi”.