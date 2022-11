Regione Calabria, in Giunta Staine (Lega) e il sindaco di Locri Calabrese (Fdi) - Tempostretto

Due esterni al posto di Minasi e Orsomarso. Oltre a quelli politici, preservati gli equilibri territoriali: un cosentino al posto di un reggino e viceversa

REGGIO CALABRIA – Sono la leghista Emma Staine e il meloniano Giovanni Calabrese i nuovi assessori regionali della giunta Occhiuto, che già questa mattina – in conferenza stampa alla Cittadella regionale – formalizzerà il rimpasto.

Un rimodellamento che fa seguito, naturalmente, agli esiti delle Politiche del 25 settembre scorso, che hanno visto eletti al Senato i fin qui assessori al Lavoro Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia) e al Welfare Tilde Minasi (Lega).

L’annuncio di Occhiuto

Il neoassessore regionale Emma Staine (Lega)

«Sulla base delle proposte avanzate dai partiti della coalizione di centrodestra, che sostiene il mio governo regionale, ho deciso i nomi dei due nuovi assessori che faranno parte della Giunta», aveva fatto sapere ieri sera a margine del Consiglio regionale il Governatore calabrese Roberto Occhiuto, che da tempo aveva incamerato l’indicazione del partito di Giorgia Meloni sul sindaco di Locri Calabrese e che solo ieri, invece, durante una conversazione telefonica col leader leghista e ministro a Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha acquisito l’indicazione del nome della cosentina Staine, già candidata alle Europee nel 2019 per il Carroccio.

Due esterni al posto di Minasi e Orsomarso

Oltre a quelli di natura più squisitamente politico-partitica, vengono in questo modo preservati anche gli equilibri geoterritoriali: al posto di un assessore cosentino entra un reggino, al posto di un assessore reggino un cosentino.

L’altra considerazione che viene spontanea “a pelle” in relazione a quest’indicazione concerne invece la tipologia dei nuovi membri della Giunta: venga presto incardinata e poi votata la nuova figura del “consigliere supplente” oppure no, per Gianni Calabrese ed Emma Staine non si applicherà comunque, visto che si tratta in entrambi i casi d’assessori esterni.

