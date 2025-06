Renato Schifani è il governatore meno apprezzato d’Italia

Il sondaggio Swg pubblicato dall'Ansa. Ultimo il presidente della Regione Siciliana con appena il 25% di gradimento. Al primo posto Zaia, quarto Occhiuto in crescita di 6 punti rispetto al 2024

Ultimo posto per Renato Schifani, governatore della Sicilia, nella classifica di gradimento su tutti i presidenti di Regione stilata da Swg, i cui risultati sono stati pubblicati dall’Ansa. Schifani non solo è finito all’ultimo posto ma ha perso altri 2 punti rispetto alla precedente rilevazione. Per l’esponente di Forza Italia il gradimento è di appena il 25%. Ai primi tre posti del sondaggio Swg si sono classificati il presidente del Veneto Zaia (70%), il presidente del Friuli-Venezia Giulia Fedriga (con il 64%) e il presidente dell’Umbria Stefania Proietti (53%).

Spicca al quarto posto Roberto Occhiuto (Calabria) al 52%, con un aumento del 6%. Quinto il governatore della Campania Vincenzo De Luca anche lui al 52% (con un calo di 4 punti rispetto allo scorso anno).

“È la cronaca di un flop annunciato. Congratulazioni al presidente Schifani che, con il suo ultimo posto nella classifica sul gradimento dei governatori, conferma di essere alla guida di un governo che sta facendo affondare la Sicilia”. Lo dice il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro a proposito del sondaggio Swg. “Infrastrutture, sanità, crisi idrica, agricoltura – aggiunge Catanzaro – l’elenco dei fallimenti, con questo centrodestra, è destinato a crescere ancora”.