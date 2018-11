Bellantone: Troppi ritardi, non si può organizzare il Natale in 15 giorni

Come da precedente comunicato stampa, avevo voluto precisare come e perché si è sviluppata la decisione di non portare avanti il progetto di Natale della Associazione che mi onoro di presiedere.

Quando rileviamo che i tempi erano stretti, lo diciamo perché dopo l’unico incontro con l’Amministrazione, l’Assessore Scattareggia e l’Assessore Musolino sono certo che ne siano autorevoli rappresentanti, non ho ricevuto risposte entro quelle 36 ore che avevo reputato e comunicato, essere termine ultimo per la nostra prosecuzione in seno all’organizzazione di queste iniziative.

Leggo solo oggi che l’Associazione avrebbe chiesto all’Amministrazione circa 24.000,00€ e che questa richiesta ha fatto propendere per altro, mi duole precisare che diversamente da quanto scritto, nel documento da me presentato ( in nome e per conto della Associazione Piazza Cairoli ) all’Amministrazione, si evince che la richiesta era di 18.000,00 €, su un programma di investimenti di quasi 86.000,00 € interamente coperti da Sponsor Privati, dagli Associati e dalla quota, sopra indicata, richiesta al Comune. Ricordando che l’anno scorso il Comune aveva concesso, a ragion veduta, un contributo anche più importante, ci sembrava possibile che quanto da noi richiesto potesse essere giustificabile per un mese intero ricco di attrazioni ed attività, dedicate alle festività Natalizie

Al netto di ciò non ho mai ricevuto istanza da parte degli Assessori per rivedere la quota richiesta a questa Spett.le Amministrazione, ne deduco che non hanno ritenuto opportuno discutere il progetto presentato per altri motivi e non certo per quanto anticipato nell’articolo.

Mi preme ancor più ricordare che, mentre nel resto del mondo le iniziative per le festività Natalizie siano oramai iniziate da quasi una settimana e che la mia prima richiesta di incontro è datata 5 Settembre, in questa Città si tenti di far passare una “ Esosa “ richiesta di sponsorizzazione, tra le altre cose mai discussa o trattata con me, come la causa che ha portato questa Amministrazione, alla bocciatura della proposta.

Abbiate pazienza, mi indigno, rimango alibito, senza parole, la programmazione per le festività Natalizie deve essere chiusa entro il mese di Settembre, chi organizza deve prevedere che ci siano gli artisti, gli addobbi, le attrazioni, la sicurezza, gli artigiani, come pensate che ci si può organizzare in meno di 15 giorni per poter dare una adeguata risposta ai Cittadini ???

Cari Assessori, se ci aveste incontrato in tempo e ci aveste informato che tale richiesta era, per l’Amministrazione, non concedibile, avremmo trovato altrove i fondi mancanti, Messina ha grandi Aziende che non si sono mai tirate indietro, peccato ..

Mi preme augurare all’Associazione Messina in Centro di poter portare a termine tutto il loro progetto, di poterlo fare nel modo migliore, certo di poter consigliare agli stessi che se continuiamo a supportare e sopperire ai ritardi di questa o quella Amministrazione, saremo sempre costretti a fare cose fatte in fretta e furia che, al netto delle professionalità e dalla ottima volontà dimostrabile, possono portarci a compiere errori o dimenticanze che, proprio a causa dei tempi risicatissimi, possono inficiare tutti gli sforzi da tutti noi posti in essere…

Marco Bellantone