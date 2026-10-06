 Retata antidroga a Camaro, processo da rifare per Costantino e i suoi

Retata antidroga a Camaro, processo da rifare per Costantino e i suoi

Alessandra Serio

Retata antidroga a Camaro, processo da rifare per Costantino e i suoi

martedì 06 Ottobre 2026 - 09:00

Si torna dai giudici d'appello per rideterminare le condanne sul traffico durante la latitanza

Messina – Torneranno davanti ai giudici della Corte d’Appello di Messina Claudio Costantino, già condannato per il duplice omicidio di Camaro del 2 gennaio 2022, e i suoi complici nello spaccio di droga a Camaro, con i rifornimenti di stupefacente dalla Calabria che era lui a garantire durante la latitanza seguita al delitto.

La sentenza e tutti i nomi

Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ieri ha esaminato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Messina il 22 dicembre 2025, seguita alla retata della Squadra Mobile scattata all’inizio del 2024. La Suprema Corte ha confermato le accuse, ha però escluso le aggravanti di essere una associazione armata e di aver agito attraverso tossicodipendenti. Ha quindi rinviato ai giudici di secondo grado messinesi per ricalcolare le condanne per il resto. A dicembre scorso il verdetto finale era stato: 20 anni per Costantino, 11 anni a Francesco Ferrante, 9 anni ad Alessandra Patti, compagna di Costantino, 13 anni e 4 mesi a Francesco Genovese, 9 anni e mezzo a Giuseppe Genovese,  10 anni e 10 mesi a Francesco Amante (in continuazione con le precedenti condanne), 9 anni e 2 mesi a Giuseppe Saffioti, 3 anni e mezzo per Albino Misiti. Gli imputato sono stati difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro, Domenico Andrè, Filippo Pagano, Carlo Taormina, Giuseppe Bonavita, Francesco Collia e Tindaro Celi.

Traffico e spaccio durante la latitanza

Gli investigatori della Questura, dopo aver monitorato gli uomini di Costantino per tutto il periodo della latitanza, nel 2024 eseguirono 10 arresti. In manette erano finiti i complici nel traffico e spaccio di droga che aveva come base Camaro e si snodava fino alla Calabria, continuando anche durante la latitanza di Costantino per il duplice omicidio del 2022 e dopo il suo arresto. Per quest’ultimo, riconosciuto come il capo dello smercio di hashish e cocaina che aveva come base la sua abitazione, la condanna a 20 anni per il delitto di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò è diventata definitiva qualche giorno fa, con il rigetto da parte della Cassazione dei ricorsi dei difensori.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Davis a Basile: “Per rilanciare il Messina servono strutture adeguate”
Coppa degli Assi, Palermo torna  capitale della grande equitazione 
Morte Francesco Nicolosi, c’è un indagato. Le immagini dell’incidente in autostrada in una go pro?
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED