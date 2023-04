Rete ospedaliera regionale, "Laccoto porti le criticità in Commissione o si dimetta" - Tempostretto

Il deputato regionale Giuseppe Lombardo incalza il presidente della VI Commissione Salute



“Aspettiamo da settimane che il presidente della VI commissione Salute Giuseppe Laccoto convochi come richiesto dai gruppi Sicilia Vera e Sud chiama Nord una seduta per affrontare la questione relativa al piano di potenziamento per la rete ospedaliera per l’emergenza covid”. Così il deputato regionale Giuseppe Lombardo, che spiega: “Abbiamo già evidenziato che il piano regionale degli interventi per terapie intensive, sub intensive e pronto soccorso prevedeva 74 interventi per un importo totale di 237 milioni e ad oggi sono stati avviati soltanto 45 su 74 interventi e, nonostante ciò, sono necessari già ulteriori 20 milioni di euro rispetto alla cifra stanziata inizialmente“.

“Abbiamo chiesto al presidente Laccoto – sottolinea Lombardo – di affrontare la questione in commissione con audizione di tutti i soggetti interessati affinché qualcuno possa finalmente dare risposte su come sono stati gestiti i fondi e su come si pensa di fronteggiare le criticità. Il presidente Laccoto non può esimersi dalla responsabilità del ruolo che ricopre. La richiesta è stata avanza lo scorso 13 marzo. Oggi vorremmo ricordargli che è il presidente di tutti, non soltanto della forza politica che rappresenta. Proceda dunque a dare seguito alla nostra richiesta – conclude il deputato regionale – altrimenti rassegni le dimissioni perché con il suo atteggiamento dimostra di non saper svolgere il ruolo che gli è stato assegnato”.

Articoli correlati