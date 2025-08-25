Revenge Porn, uno studio di Pira e Mento in una rivista internazionale

I professori di UniMe, con le ricercatrici Lombardo, Silvestri e Praticò, si sono concentrati sugli effetti psicologici della diffusione non consensuale di immagini intime

Messina – Uno studio che mette in evidenza i risvolti psicologici e gli esiti della violenza online basata sulla diffusione non consensuale di immagini. Una violenza nota come Revenge Porn. È stato pubblicato sulla rivista internazionale Healthcare un articolo scientifico, firmato dai professori Carmela Mento, associata di Psicologia clinica, e Francesco Pira, associato di Sociologia dell’Università di Messina, e dalle giovani ricercatrici Clara Lombardo, Maria Catena Silvestri e Martina Praticò. “Si tratta di una devianza usualmente accaduta in contesto di coppia alla fine di una relazione sentimentale. Questo comportamento ormai in uso, anche tra giovanissimi, è svolto per vendetta, derisione, anche con l’uso di app e intelligenza artificiale a scopo denigratorio”, viene spiegato.

Così viene presentato lo studio: “L’articolo scientifico, nella revisione narrativa apprezzata dalla rivista, ha esaminato gli effetti psicologici ed emotivi della distribuzione non consensuale di immagini intime, un fenomeno noto come abuso sessuale basato sulle immagini (IBSA). Si tratta di un fenomeno sempre più frequente: in particolare, consiste nel caricare online foto di nudo/seminudo di qualcuno; pertanto, è simile alla pornografia non consensuale. Secondo la letteratura scientifica, questo fenomeno ha causato alle vittime problemi di fiducia, ansia, isolamento sociale, incapacità di trovare nuovi partner sentimentali, ma diversi altri effetti sulla salute mentale sono stati riscontrati come depressione e ideazione suicidaria. Gli autori da alcuni anni sono infatti impegnati nella prevenzione del rischio suicidario in età giovanile connesso a questo fenomeno e al rischio comportamentale online”.

Un recente loro testo è La violenza in un click, a cura dei professori Carmela Mento e Francesco Pira, ed. Franco Angeli, un libro in cui gli autori hanno affrontato il tema a scopo preventivo in diversi istituti scolastici del territorio siciliano. I professori Pira e Mento sono anche direttori della Rivista “Addiction & Social Media Communication” pubblicata dall’Università di Messina”.

citazione dell’articolo:

Mento, C., Praticò, M., Silvestri, M. C., Lombardo, C., & Pira, F. (2025). Psychological Violence in Image-Based Sexual Abuse (IBSA): The Role of Psychological Traits and Social Communications—A Narrative Review. Healthcare, 13(17), 2083. https://doi.org/10.3390/healthcare13172083

Link https://www.mdpi.com/2227-9032/13/17/2083