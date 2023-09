Revisori dei conti, M5S all'Ars: "Destra abolisce sorteggio in favore di nomina diretta" - Tempostretto

E’ l’esito della Commissione affari istituzionali dove si sono votati gli emendamenti al Dl Enti locali. I deputati Cinquestelle: “Commistione tra controllore e controllato. Daremo battaglia”

Palermo 12 settembre 2023 – “Come volevasi dimostrare la politica vince sul buon senso. Oggi la maggioranza dei partiti in commissione affari istituzionali all’ARS infatti ha abolito il sorteggio del presidente del collegio dei revisori dei Conti nei Comuni, in favore della nomina diretta. Il sorteggio era in vigore grazie ad una norma del M5S ma oggi la destra reintroduce la matrice politica con logica di spartizione anche in questo ambito. Adesso daremo battaglia in Aula”.

A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, Martina Ardizzone ed Angelo Cambiamo a margine della Commissione Affari Istituzionali a Palazzo dei Normanni, dove erano in discussione gli emendamenti al DDL Enti Locali. Soppresso anche articolo che prevedeva la possibilità del voto a distanza e altre proposte del M5S.

“Era il 2016 – spiegano i deputati – quando ottenemmo in aula l’approvazione della proposta di sorteggio di tutti i componenti dell’organo di revisione, così da garantirne la piena autonomia e indipendenza dalle amministrazioni alle quali prestano servizio. Questa norma era stata apprezzata in tutto il territorio nazionale da ordine dei commercialisti, degli stessi revisori e da associazioni di categoria. Oggi i partiti di destra hanno cambiato la norma in favore della logica di spartizione politica. La nostra battaglia politica prosegue adesso in Aula dove contiamo di avere i numeri per contrastare questa scellerata commistione tra controllore e controllato” – concludono i deputati M5S.