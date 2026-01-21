Riaperta la Strada statale 114 dopo il ciclone a Messina

Finiti gli effetti della violenta mareggiata Harry, il sindaco Basile annuncia la riapertura. "Grazie a chi ha operato nella pulizia e bonifica"

MESSINA – “Da oggi è nuovamente aperto al traffico il tratto della Strada Statale 114 che comprende il quadrivio di Santa Margherita al bivio per San Paolo Briga, chiuso ieri a causa della violenta mareggiata. Grazie alle intense attività di pulizia e bonifica (foto in basso della situazione precedente dopo il ciclone Harry, n.d.r.), i canali di scolo sono stati liberati e la sede stradale ripristinata in totale sicurezza. Un ringraziamento speciale alla Polizia municipale, a Messinaservizi Bene Comune, ai Vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile per l’impegno e la rapidità nell’intervento”. Così il sindaco di Messina Federico Basile.

“Vi invitiamo a guidare con prudenza sul tratto riaperto e a seguire i nostri canali per tutti gli aggiornamenti sulla viabilità”, raccomanda il primo cittadino.

Articoli correlati