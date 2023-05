Riaperto dal Cas cavalcavia su A 18 a S. Teresa di Riva - Tempostretto

Era stato chiuso il 3 febbraio per interventi straordinari

S. TERESA DI RIVA – Il Cas ha riaperto questa mattina il cavalcavia che collega Via Leonardo Sciascia con la via Panoramica “Maria Teresa d’Austria”. Ieri mattina era stata completata l’opera di asfalto. I marciapiedi laterali, invece, saranno ripristinati tra qualche giorno. Il cavalcavia era stato chiuso il 3 febbraio scorso per consentire lavori di manutenzione straordinaria. Si tratta del cavalcavia numero 2 dell’autostrada Messina-Catania (A-18).