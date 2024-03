Riapertura bretella Ponte Mela. Milazzo dice no a presidio continuo

Il sindaco di Milazzo: “Amministrazione non ha competenza territoriale su bretella del Ponte Mela, adatta solo a transito per situazioni eccezionali”

MILAZZO – La “bretella” del Ponte Mela, oltre alla conclusione dei lavori presso lo stesso ponte, continua ad accendere il dibattito politico sul territorio. Lo scorso 19 marzo una riunione con il Genio Civile di Messina, alla presenza tra gli altri dell’assessore alla viabilità di Milazzo Coppolino e del comandante della Polizia locale Villari.

A seguito dell’incontro che, spiega l’amministrazione di Milazzo, pare preannunciare una prossima riapertura della “bretella” la città mamertina e lo stesso primo cittadino hanno voluto chiarire le proprie posizioni.

No al presidio continuo sulla “bretella”

In una lettera, indirizzata al Genio Civile e ai sindaci di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, si legge: «Questa amministrazione non ha alcuna competenza, ancorché territoriale sulla “bretella” ricadendo la stessa su area demaniale, e non può assumere alcuna responsabilità per l’apertura al transito su un manufatto che non presenta caratteristiche idonee all’ordinaria viabilità. Nello stesso tempo non si può neppure assumere l’onere di un presidio fisso atto a garantire che i cittadini transitino nel rispetto dei limiti imposti ed in condizioni di sicurezza, né tantomeno farsi carico, ancorché delegato a terzi, dell’onere e della responsabilità di aprire e chiudere i varchi di accesso a detto manufatto».

Un no ad un presidio continuo, ma l’amministrazione di Milazzo sottolinea anche che la “bretella” del Ponte Mela non risulta idonea ad un transito continuo bensì al suo utilizzo “in caso di eventi che possano interrompere il transito sulla SS113 o per eventi di Protezione Civile da valutarsi caso per caso”.

L’amministrazione, guidata dal sindaco Pippo Midili, tuttavia ha sottolineato di essere “disponibile a garantire la presenza per i soli aspetti di regolazione del traffico che interessino la strada provinciale sulla quale si attestano le rampe di accesso al manufatto in oggetto nei soli orari di apertura e chiusura che saranno stabiliti”.

E il Ponte Mela? Quando la fine dei lavori?

Anche sul Ponte Mela c’è disappunto, soprattutto sulla possibile data di conclusione dei lavori e sulla conseguente riapertura che per l’amministrazione di Milazzo potrebbe slittare anche al prossimo ottobre a fronte di 2 anni di interventi.

«È appena il caso di rilevare -scrivono Midili, Coppolino e Villari- che per tale struttura sono stati concessi quasi due anni di tempo per l’ultimazione: infatti, atteso che l’ultimazione dei lavori precede, come è ovvio, le attività di chiusura ed approvazione dei collaudi statico e tecnico-amministrativo è ragionevole pensare che nel caso in cui fosse rispettato il termine di settembre, la riconsegna dell’opera alla Città Metropolitana non potrebbe che avvenire, nella più che ottimistica previsione, nel mese di ottobre».

L’amministrazione ha quindi chiesto quali siano le tempistiche per il varo degli impalcati, oltre ad un sollecito sulla conclusione in tempi celeri del collaudo statico del ponte così da garantirne almeno la riapertura parziale.