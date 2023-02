Riapre il porto di Tremestieri. Ma solo uno scivolo, servirà l'ennesimo dragaggio - Tempostretto

Le mareggiate di giovedì e venerdì hanno portato nuova sabbia all'interno

Era chiuso da giovedì, da quando le mareggiate hanno assalito la riviera jonica messinese. Onda lunga fino a sabato, ieri mattina i rilievi per quantificare la sabbia entrata dentro il porto di Tremestieri.

Il risultato è che può sono entrati circa 9mila metri cubi di sabbia, quindi ha potuto riaprire solo uno dei due scivoli, mentre per l’altro si dovrà rimettere in moto la macchina del dragaggio. “C’è già sia l’autorizzazione rinnovata che il nuovo appaltatore già contrattualizzato – dice il presidente dell’Autorità Portuale, Mario Mega -, l’evento non ci ha colto impreparati”.

Foto di sabato 11 febbraio 2023. La foto principale è, invece, di ieri, 13 febbraio 2023

Mentre i lavori di ampliamento restano fermi

Tutto mentre i lavori di ampliamento, giunti a una percentuale di realizzazione del 26 %, sono fermi da nove mesi e si attende l’esito del confronto a tre fra Comune di Messina, Coedmar e Ricciardello Costruzioni. Se l’accordo non dovesse essere raggiunto in tempi brevi, si potrebbe arrivare alla rescissione del contratto, con la necessità di dover procedere a una nuova gara d’appalto, con tempi prolungati.