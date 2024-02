Riapre Ipercoop al Parco Corolla di Milazzo

Venerdì 1 marzo, completamente ristrutturato. Redazionale

Riapre venerdi 1 marzo al Parco Corolla a Milazzo il nuovo punto vendita Ipercoop completamente ristrutturato.

La chiave della ristrutturazione è stata la completa riorganizzazione degli spazi, dando vita alla suggestiva “Piazza dei Freschi”: ortofrutta, macelleria, pescheria, salumeria e una ricca gamma di prodotti freschi saranno i protagonisti, con il percorso che si conclude nella sezione dedicata ai surgelati. La cantina ha subito un’innovazione totale, contribuendo a rendere ogni aspetto del punto vendita più moderno e funzionale.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla gastronomia, che è stata completamente rinnovata e riorganizzata per offrire una varietà di piatti pronti. Con un ingresso diretto sulla galleria, i clienti potranno facilmente approfittare di opzioni deliziose per una pausa gourmet.

Grazie all’ampliamento dei corridoi, la fruizione del punto vendita diventa non solo più comoda ma anche estremamente piacevole.

I clienti potranno godere di uno spazio ben organizzato e accogliente, reso ancora più attraente dalle numerose zone dedicate alle offerte, dove si potranno trovare vantaggi e promozioni imperdibili durante il percorso di acquisto.

L’aspetto del punto vendita ha subito una completa rivoluzione con un relamping totale, finalizzato a migliorare il livello energetico complessivo del negozio e a mettere in risalto le varie zone con la luce più adatta. L’adozione del nuovo format Coop Sicilia, con i suoi distintivi colori, diventa così la firma distintiva di questa trasformazione. Queste modifiche non solo hanno conferito al negozio un’atmosfera rinnovata e all’avanguardia, ma contribusicono anche a creare un ambiente più accogliente e stimolante.

L’ambiente rinnovato è stato progettato con attenzione per creare un’esperienza visiva accattivante e contemporanea, trasformando il punto vendita non solo in un luogo funzionale ma anche in uno spazio piacevole e invitante da esplorare. La combinazione di illuminazione mirata e nuovi colori contribuisce a creare un’atmosfera accogliente e dinamica, migliorando complessivamente l’esperienza di shopping per i clienti e conferendo al negozio un aspetto moderno e all’avanguardia.