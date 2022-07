Ricadi (VV). Violenta rissa in spiaggia a colpi di ombrelloni e remi, coinvolti ragazzi del Reggino - Tempostretto

Una rissa che ha coinvolto complessivamente una trentina di persone e che è cominciata sulla spiaggia, alla presenza tra l’altro di numerosi bagnanti

RICADI (VV)- C’è stata una violenta rissa, domenica pomeriggio, sulla spiaggia Santa Maria di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. Protagonisti, in negativo ovviamente, una comitiva di ragazzi del Reggino, i quali hanno aggredito un anziano del luogo. Una rissa che ha coinvolto complessivamente una trentina di persone e che è cominciata sulla spiaggia, alla presenza tra l’altro di numerosi bagnanti che hanno immediatamente abbandonato la spiaggia, rinunciando a qualche ora di sole, a colpi di ombrelloni, sedie ed anche remi di barche per poi proseguire in piazza. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della Stazione di Spilinga e della Compagnia di Tropea.