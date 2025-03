Ricordi di guerra nel deserto libico al centro del libro “La voce del Ghibli”

Il messinese Angelo Salvo recupera il diario del padre nel segno della memoria. La presentazione giovedì 20 marzo

MESSINA – Un pezzo di memoria sottratto all’oblio. “La voce del Ghibli. Ricordi nostalgici dal deserto libico” (Dario De Bastiani editore) è un libro del messinese Angelo Salvo (nella foto con il fratello Michele, socio di Tempostretto). Un libro che pubblica il diario del padre, Giuseppe Salvo, di Termini Imerese, classe 1916, volontario del regio esercito e spedito nell’Africa settentrionale nel 1940. Il suo diario, racconta Angelo Salvo, diventa “una testimonianza degli orrori della guerra tra angosce, privazioni e pericoli”.

Il volume viene presentato giovedì 20 marzo, alle 17.30, nell’auditorium della biblioteca dei frati cappuccini di Messina, in via delle Mura (adiacente la chiesa Madonna di Pompei). Introduce Giuseppe Lipari, presidente di “Intervolumina”. Ne discute con l’autore Daniela Melfa (Università di Messina). Letture a cura di Vera Faraone.

“Una terribile lotta per la sopravvivenza senza perdere la propria umanità”

Scrive Angelo Salvo: “In questo concitato diario, durante la guerra in Libia dal 1940 al 1943, le immagini violente della battaglia si alternano sia con le figure amorevoli dei familiari, sia con gli scorci evocativi del suo paese natale, mentre i suoi pensieri rincorrono affannosamente la voce del Ghibli, come se volessero gareggiare col temibile vento, innescando una terribile lotta per la sopravvivenza”. E “rimane intatto il filo che lega la sua avventura africana ai doveri di militare e ai principi di fedeltà al giuramento, senza mai venire meno al suo profondo senso di umanità”.

Laureato in Scienze politiche e specializzato in cooperazione allo sviluppo, Angelo Salvo intende avviare una trilogia che coniughi il suo amore per il continente africano con la rielaborazione delle proprie radici familiari. Questo è il primo capitolo.