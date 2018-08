Furci. Differenziata, "Partenza straordinaria: in un mese raggiunto il 48,33%"

FURCI SICULO. Il risultato raggiunto nel primo mese di raccolta differenziata a Furci Siculo ha superato ogni più rosea previsione. La conferma giunge dai dati, accolti con grande soddisfazione dagli amministratori comunali, in testa il sindaco, Matteo Francilia e la consigliera delegata allo Sviluppo sostenibile e qualità della vita Manuela Cordaro, che sta seguendo in prima persona il servizio ed i rapporti con la ditta che lo gestisce.

“Innanzitutto – esordiscono all’unisono sindaco e consigliera – dobbiamo ringraziare i nostri concittadini. Perché il merito è principalmente loro”. Francilia e Cordaro entrano subito nel merito della questione, analizzando i dati comunicati dalla ditta Lts Ambiente, aggiudicataria dell’appalto Aro".

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche è stato avviato il 21 giugno. Dal 2 luglio sono stati rimossi i cassonetti. “Operazione – rimarcano gli amministratori - che ha richiesto circa 15 giorni per la totale dismissione. A tal proposito, risulta opportuno suddividere la mensilità di luglio in due frazioni, per analizzare i dati prima e dopo la dismissione dei cassonetti stradali.

Nel periodo 1-18 luglio la quantità totale di rifiuto è di 76930 kg, di cui 51.851 kg indifferenziato (pari al 67,40% del totale) e 25.079 kg di differenziato (pari al 32,60%). Tale primo dato – proseguono Cordaroe Francilia - conferma l’avvio positivo della raccolta differenziata da parte dei cittadini furcesi, nonostante l’allarmismo generale abbia alimentato dei fenomeni a volte smisurati di conferimento di rifiuti indifferenziati nei cassonetti stradali”.

Nel periodo 19-31 luglio: quantità totale di rifiuto: 40.110 kg, di cui 8.620 kg indifferenziato (pari al 21,49%) e 31.490 kg differenziato (pari al 78,51%).

L'ANALISI

“Dall’analisi di quest’ultimo periodo – spiegano sindaco e consigliera - risulta evidente lo straordinario impegno dei nostri concittadini nell’effettuare correttamente e con grande senso di responsabilità e collaborazione la raccolta differenziata. Dato che, rapportato alla prima parte del mese di luglio, risulta estremamente positivo sia in termini di quantità totale di rifiuto (che risulta di 40 tonnellate circa raccolte in un periodo di 13 giorni, contro le quasi 77 tonnellate relative ad un periodo di 18 giorni), ma anche e soprattutto in termini di percentuale di rifiuto differenziato, che arriva a sfiorare l’80%”.

Il dato complessivo relativo al mese di luglio, ottenuto dalla media ponderata dei due periodi analizzati, risulta il seguente: quantità totale di rifiuto: 117.040 kg, di cui 60.471 kg indifferenziato (pari al 51,67% del totale) e 56.569 kg di rifiuto differenziato (pari al 48,33%).

Gli amministratori hanno altresì comunicato alla cittadinanza che si sta attivando “per mettere in atto ulteriori strategie per l’ottimizzazione della raccolta differenziata stessa, con particolare attenzione alle pratiche di compostaggio domestico e di comunità e che a breve sarà attivo il Centro comunale di raccolta (Ccr)”.

Francilia e Cordato hanno espresso “viva soddisfazione per il traguardo raggiunto in questo primo mese” ed hanno “ringraziato concittadini, residenti e villeggianti, per la straordinaria partecipazione ad una consapevole e corretta raccolta differenziata e tutti coloro che a vario titolo hanno dato il loro contributo al corretto avvio della nuova pratica di raccolta dei rifiuti solidi urbani”.

Contestualmente hanno auspicato “che tale atteggiamento consapevole registri ulteriori miglioramenti da parte dei concittadini furcesi nei restanti periodi estivi, quando la nostra comunità ospiterà numerosi turisti che sosteranno a Furci per brevi periodi e che potrebbero non avere la stessa sensibilità nei confronti della raccolta differenziata”.