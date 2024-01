Rifiuti. La Regione Siciliana: “Pronti a rifinanziare aiuti per 45 milioni”

Gli assessori Falcone e Di Mauro assicurano che resterà confermata la dotazione finanziaria

«Abbiamo recepito il grido d’aiuto dei sindaci siciliani e dell’Anci e siamo già al lavoro, su indicazione del presidente della Regione Renato Schifani, per rifinanziare gli aiuti ai Comuni per compensare gli aumenti dei costi a seguito del trasferimento all’estero dei rifiuti».

Lo dichiarano gli assessori regionali all’Economia, Marco Falcone, e all’Energia, Roberto Di Mauro, rispondendo alle sollecitazioni dell’Anci sui fondi regionali per gli extracosti nel settore.

“Resterà confermata la dotazione da 45 milioni utile a mettere in sicurezza i bilanci delle amministrazioni locali e, soprattutto, a scongiurare aumenti dei tributi a carico dei cittadini. Nel primo documento legislativo in Ars sarà presentato un emendamento che darà copertura ai maggiori oneri per i Comuni”.