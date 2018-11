Raccolta differenziata, Roccalumera virtuosa: raggiunta la soglia del 72%

ROCCALUMERA – Giungono segnali positivi per quanto riguarda la raccolta differenziata nei centri della riviera jonica messinese. Anche Roccalumera si è inserita a pochi mesi dall’avvio del servizio (lo scorso luglio) tra i paesi virtuosi, grazie alla proficua collaborazione dei cittadini. Ad ottobre la differenziata, secondo i dati forniti dal Comune, ha raggiunto la soglia del 72%. C’è grande soddisfazione, innanzitutto tra la gente, considerato che l’indecoroso quadretto di cassonetti stracolmi d’immondizia è ormai solo un ricordo e poi tra gli amministratori.

“La percentuale raggiunta – evidenzia il sindaco, Gaetano Argiroffi – è un risultato molto importante che testimonia il passo in avanti che la cittadinanza sta compiendo verso una gestione virtuosa dei rifiuti. Il merito – prosegue il sindaco - non può che essere attribuito a tutti i cittadini di Roccalumera che effettuano correttamente la raccolta differenziata e parlo di cittadini che costituiscono la stragrande maggioranza della nostra comunità. Ciò ci inorgoglisce, perché solo un paese responsabile e attento può raggiungere in breve tempo, quattro mesi, un traguardo simile in poco tempo. Ragion per cui mi sento di ringraziare tutti i cittadini di Roccalumera che hanno accettato e compreso l’importanza della raccolta differenziata – conclude il sindaco - e la effettuano con ammirevole attenzione".

Roccalumera è nell’Aro insieme a Furci Siculo (gestione unica del servizio), altro centro che in pochi mesi è riuscito a raggiungere risultati ragguardevoli. L’intera riviera jonica per quanto riguarda la gestione dei rifiuti ha fatto passi da gigante. Dapprima con S. Teresa di Riva, che si è distinta su scala regionale, e adesso con tanti altri Comuni rivieraschi.