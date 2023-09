Rifiuti speciali senza controllo, scoperta una discarica abusiva - Tempostretto

L'intervento dei carabinieri a San Teodoro, nel Messinese. Scatta la denuncia per un quarantottenne

SAN TEODORO – Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. In un’area comunale di circa 70 metri quadri, i carabinieri della stazione di Cesarò hanno trovato un deposito incontrollato di rifiuti speciali e non, privo di autorizzazioni. Da qui una denuncia per un 48enne della provincia di Catania. dopo aver trovato accatastati diversi materiali di risulta edilizia, ferrosi arrugginiti, vetro, plastica, materiale infiammabile e altro ancora.

L’uomo denunciato avrebbe utilizzato il terreno come discarica abusiva, ora sequestrato in attesa di ulteriori disposizioni dell’autorità giudiziaria.