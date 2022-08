“Rilancia Messina”: lunedì conferenza stampa del Sindaco Basile - Tempostretto

I lavori della conferenza, proseguiranno nelle settimane successive, articolati per tavoli tematici

MESSINA – Lunedì 8, alle 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il Sindaco Federico Basile nel corso di un incontro pubblico illustrerà la piattaforma programmatica per la città denominata “Rilancia Messina”. All’appuntamento prenderanno parte il vicesindaco Francesco Gallo, gli Assessori comunali e i CdA delle Società Participate. “A seguito dell’approvazione della rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario dell’Ente riteniamo – spiega Basile – sia giunto il momento di chiamare a raccolta tutte le istituzioni, le forze produttive e sociali della città, per dare l’avvio ad una riflessione sulle linee strategiche di sviluppo del nostro territorio per il prossimo quinquennio”. I lavori della conferenza, proseguiranno nelle settimane successive, articolati per tavoli tematici al fine di approfondire vari argomenti.