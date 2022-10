Rimonta la Basket School Messina, Milazzo e Barcellona in tripla cifra - Tempostretto

In C Gold vincono Basket School Messina, Orsa Barcellona e Svincolati Milazzo. Sconfitte all'overtime Fortitudo Messina e Castanea

La terza giornata di Serie C Gold ha confermato il buon momento della Svincolati Milazzo e dell’Orsa Barcellona, vincenti superando quota cento punti nei rispettivi impegni. Reazione della Basket School che in casa, dopo il tonfo di Reggio Calabria, rimontano e battono la squadra di Catanzaro. Le tre messinesi sopracitate con 4 punti sono le inseguitrici dell’Alfa Catania Basket che al momento è l’unica in C Gold a punteggio pieno dopo tre giornate.

Per la Fortitudo Messina e il Castanea arrivano due sconfitte tirate, rispettivamente contro Piazza Armerina e la capolista Alfa Catania, entrambe all’overtime dopo una situazione di equilibrio e parità nei quattro quarti regolamentari. Nel prossimo turno ci sarà un derby tra l’orsa Barcellona e il Castanea.

Nel campionato di C Silver invece la Svincolati Academy vince il derby con il Patti Basket. Vincono Domenico Savio e Peppino Cocuzza. Il torneo minore è solo alla seconda giornata, quindi la classifica ancora è in fase di evoluzione.

Basket School Messina – Catanzaro 69-58

Con un ultimo quarto stratosferico, la Basket School Messina si aggiudica il match contro la Basket Academy Catanzaro e torna al successo riscattando immediatamente il passo falso di domenica scorsa a Reggio Calabria. È stata la vittoria del cuore, dei muscoli e del carattere, quella ottenuta dagli scolari, che per oltre venticinque minuti hanno subito le iniziative della formazione allenata da Massimiliano Arigliano. Gli ospiti si sono aggiudicati il primo parziale sul 16-14, grazie alle iniziative di Procopio, Fall e Sabbatino. Nel secondo periodo la supremazia dei catanzaresi è ancora più marcata e Messina non riesce a trovare la marcia giusta, soprattutto in attacco, andando al riposo lungo in svantaggio di 7 punti (24-31).

I primi cinque minuti della terza frazione confermano il disagio dei locali che raggiungono in due occasioni uno svantaggio di 11 lunghezze sul 30-41 e sul 32-43. Ed è in questo frangente che i ragazzi di Francesco Paladina tirano fuori gli attributi, tornano in campo dopo il time out con un’altra faccia e iniziano a difendere con grande intensità, trovando anche quella continuità in attacco che era mancata fino a quel momento. La rimonta dei locali si arresterà solo sulla sirena finale fissando il punteggio finale sul 69-58.

Svincolati Milazzo – Cus Catania 102-74

Secondo successo su altrettante gare disputate per la Svincolati Milazzo nel campionato di Serie C Gold. Al PalaMilone, davanti al proprio pubblico, i ragazzi di coach Trimboli si sono nettamente imposti sul Cus Catania con un + 28 finale superando il muro dei 100 punti. La Svincolati domina nel pitturato sfruttando la maggiore fisicità, sulla prima sirena il punteggio è già di 32-16, che diventarà + 28 al termine della seconda frazione con il tabellone che segna il punteggio di 65-37.

Gli ultimi due periodi sono un copia ed incolla dei precedenti due con i padroni di casa in totale controllo della gara. Coach Trimboli ruota l’intero roster a disposizione dando ampio spazio anche ai giovani Under convocati che ben figurano appena chiamati in causa. Consueta buona prova anche di Salvatico e Busco nella doppia fase, tenuto invece a riposo capitan Barbera reduce da un leggero infortunio.

Basket School Gela – Orsa Barcellona 55-100

Secondo successo consecutivo per l’Orsa Basket Barcellona, che dopo la splendida vittoria nella prima gara interna della stagione contro la Vis Reggio Calabria, sbanca il campo di Gela toccando quota 100 punti. A fine partita soddisfatto il vice-presidente Lorenzo Crisafulli: “Siamo una squadra giovane che ha bisogno di giocare e trovare la propria identità. Abbiamo giocato abbastanza bene, sbagliando poco e mantenendo per tutta la partita ritmi alti che hanno messo in difficoltà la squadra gelese”.

Partita mai in discussione per i ragazzi di coach Biondo, che hanno offerto una prestazione corale di altissimo livello, vincendo tutti i parziali di gioco contro un avversario che contava alcune assenze e che ha perso il capitano Cafisi per infortunio durante la gara. Sugli scudi indubbiamente Federico Caroè, miglior marcatore degli orsacchiotti con 21 punti finali. Altra grande prestazione di Luka Todorovic, che ha messo a referto 19 punti conditi da ben cinque triple, marchio di fabbrica dell’ala montenegrina.

Altri risultati 3ª giornata

Fortitudo Messina – Siaz Piazza Armerina 83-87 (d.t.s.)

Castanea – Alfa Catania 84-88 (d.t.s.)

Vis Reggio Calabria – Dierre Reggio Calabria 67-83

Riposava: Sport Club Gravina

Classifica Serie C Gold Memorial Fathallah

Polisportiva Alfa Catania 6 punti

Fortitudo Messina, Orsa Barcellona, Svincolati Milazzo, Siaz Piazza Armerina, Dierre Reggio Calabria, Basket School Messina 4 punti

Castanea, Basket Academy Catanzaro, Cus Catania 2 punti

Basket School Gela, Sport Club Gravina, Vis Reggio Calabria 0 punti

Serie C Silver 2ª giornata

Dilaga la Peppino Cocuzza Milazzo che schianta 92-55 Canicattì. Nel primo periodo i locali provano l’allungo ma Varotta e Spanò rispondono e si resta in parità (22-22). Ad inizio secondo gli ospiti provano la fuga e riescono a mettere 15 punti di differenza all’intervallo lungo (33-45). Il vantaggio è ormai netto e la squadra di coach Restanti gestisce il vantaggio e si coccola i suoi Spanò 21 punti, 10 rimbalzi e 6 assist e Varotta 23 punti a referto e 5 triple.

La Svincolati Academy fa suo il derby con Patti Basket conquistando la prima vittoria stagionale, dopo la sconfitta all’overtime sul parquet del Giarre. Avvio di gara equilibrato, poi Patti scappa toccando il +10 nel primo quarto, reazione Milazzo dopo il timeout e sorpasso Academy alla prima sirena sul 23-20. Partita tutto sommato in equilibrio anche nel secondo periodo che si chiude sul 45-38. Scappa via ad inizio terzo quarto la Svincolati Academy con Patti che sembra accusare il colpo, vantaggio massimo del + 19, 59-40. Gli ospiti nel finale costretti ad inseguire non riescono a reagire e i minuti finali scorrono con i padroni di casa in totale controllo della gara.

Prima vittoria stagionale per il Domenico Savio che batte un basket Club Ragusa egregiamente allenato da coach Recupido. Dopo un inizio contratto da parte dei messinesi che sprecano molto da sotto canestro il primo quarto si chiude sul 19-13 con capitan Riparante e Trupia a fissare il punteggio in favore dei locali. Nel secondo quarto tentativo di allungo del Savio che si porta anche sul +13 prontamente ricucito dall’esperienza di Sorrentino. I giovani ragusani riescono con un ottima difesa a ricucire lo svantaggio fino a portarsi sul +1 nel terzo quarto ma è qui che grazie all’esperienza dell’ex Boca Juniors Beracochea e alle giocate di Janic la squadra di casa riporta la testa avanti sul 57-53. Nell’ultimo quarto gli ospiti restano a galla per i primi minuti poi i ragazzi del Savio allungano senza guardarsi più alle spalle.

Risultati e classifica

Marsala – Basket Giarre 70-67

Olympia Comiso – Acireale 85-65

Svincolati Academy – Patti Basket 89-73

Cus Palermo – Amatori Messina 71-58

Olympia Canicattì – Peppino Cocuzza Milazzo 55-92

Azzurra Pozzallo – Panormus 93-79

Domenico Savio – Basket Club Ragusa 81-64

Riposava: Real Basket Agrigento

Olympia Comiso, Peppino Cocuzza Milazzo, Cus Palermo 4 punti

Svincolati Academy, Azzurra Pozzallo, Marsala, Giarre, Acireale, Amatori Messina, Domenico Savio, Patti Basket 2 punti

Real Basket Agrigento, Panormus, Basket Club Ragusa, Olympia Canicattì 0 punti