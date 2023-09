Rione ferrovieri, scongiurato lo sgombero delle famiglie abusive. Ma forse è solo rimandato VIDEO - Tempostretto

"Chiediamo al Comune di regolarizzarci o trovare un alloggio degno di questo nome"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una famiglia di cinque persone, fra le quali due bambini, attendeva di essere sgomberata stamattina dalle forze dell’ordine (vedi qui). Stamattina in via Alessandria, nel rione ferrovieri, c’erano i diretti interessati ma anche le altre famiglie che abitano nella stessa palazzina. Accanto a loro l’avvocata Annalisa Giacobbe, che sta seguendo le famiglie in emergenza abitativa da anni. Fra di loro, infatti, c’è chi abita in quel palazzo fatiscente da ben 15 anni, fra pezzi di tetto che crollano all’improvviso, infiltrazioni e discariche sotto casa (vedi qui).

“Abusivi sì ma in pericolo da 15 anni”

La famiglia considerata abusiva attendeva la Polizia municipale quando, tramite il legale, ha scoperto che lo sfratto era stato scongiurato, o forse solo rimandato. Pochi minuti dopo, però, si sono comunque presentati gli operai di una ditta incaricata dal Comune di Messina a cambiare la serratura della porta di ingresso, per evitare una nuova occupazione. Lo sgombero per oggi non c’è stato, ma la famiglia non sa come andrà a finire. Non saprebbe dove altro andare e chiede da anni di essere regolarizzata o inserita nelle graduatorie fra i nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa (vedi qui).

Ci sono poi altre due famiglie che attendono l’esecuzione dello sfratto fra pochi giorni, ad inizio ottobre. L’avvocata Giacobbe, che segue i loro casi, chiede all’amministrazione comunale di essere coinvolta nei tavoli tecnici in cui si discuteranno le sorti di queste famiglie.