Redazione

Rione Taormina, topi a spasso tra i rifiuti VIDEO

venerdì 05 Settembre 2025 - 08:00

Il consigliere della II municipalità Giovanni Danzi invoca la disinfestazione

Un cumulo di rifiuti non raccolto fa temere l’emergenza sanitaria al rione Taormina. Lo dice Giovanni Danzi, consigliere della seconda municipalità di Fratelli d’Italia che segnala la necessità di un intervento urgente di derattizzazione e rimozione della spazzatura tra via Ennio Quinto e via Tito Maccio Plauto.

Roditori ignari dei passanti

“Nell’area, infatti, si registrano ripetuti avvistamenti di topi, che si muovono in gruppi numerosi, si aggirano senza alcun timore nei confronti dei passanti. Una situazione che desta forte preoccupazione tra i residenti, aggravata dalla presenza di rifiuti abbandonati nei pressi delle abitazioni, fattore che favorisce ulteriormente la proliferazione dei roditori”, scrive il consigliere in una nota ufficiale.

Disinfestazione urgente

Il rappresentante della II municipalità allega un video che parla chiaro. “È necessario effettuare interventi mirati — dichiara Danzi— per scongiurare potenziali rischi di natura igienico-sanitaria e ripristinare le minime condizioni di decoro, soprattutto in un contesto urbano residenziale”.

